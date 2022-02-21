«Это наша маленькая победа». Й. Бё сравнил результаты норвежских биатлонистов и лыжников

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что получил удовлетворение от хороших результатов команды на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Бё отметил важность того, что биатлонисты показали более высокие результаты, чем лыжники.

В Пекине биатлонисты сборной Норвегии завоевали 14 медалей, а лыжники — восемь. Как правило, лыжники из Норвегии превосходят биатлонистов.



«Это наша маленькая победа. Нас чаще всего сравнивают с лыжниками, мы обычно находимся в тени. Но теперь мы можем немного порадоваться. Мы отлично справились, обошли их по внутреннему радиусу», — приводит слова Бё NRK.

На Олимпийских играх в Пекине Бё выиграл четыре золотые и одну бронзовую медаль.

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