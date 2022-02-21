Тренер сборной России назвал единственного биатлониста, выступившего хуже ожидаемого на ОИ

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказал мнение, что Даниил Серохвостов стал единственным биатлонистом национальной команды, который выступил хуже ожидаемого на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
«Наверное, только Даниил Серохвостов. Он выставил для себя слишком высокие требования. Уверен, что он хотел уехать с Олимпиады с медалью, и это его немного придавило. Но мечты и реальность, как известно, немножко разные вещи. Из-за этого проблемы и возникают.
Когда я говорил ребятам из своей группы, что такое Олимпиада, они не слишком внимательно прислушивались. Усугубилось всё ещё и тем, что тренера нет рядом», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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- 21 февраля 2022
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