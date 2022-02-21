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Тренер сборной России о Латыпове: а кого я должен был ставить на последний этап эстафеты?

Тренер сборной России о Латыпове: а кого я должен был ставить на последний этап эстафеты?
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как выбирал состав на эстафету на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Напомним, сборная России лидировала на протяжении долгого времени, однако два штрафных круга Эдуарда Латыпова на последней стрельбе отбросили команду на третье место.

«Он был в полном порядке и в смешанной эстафете, где справился с более сложными условиями в плане стрельбы, и в преследовании, где выглядел сильно. Кого я должен был поставить на последний этап?

Сомнения? Были. Я даже Карима Халили спрашивал – какой этап готов бежать? Он ответил, что любой. У меня была шальная мысль поставить его на четвёртый этап. Рассматривал и Цветкова, ведь Максим отлично провёл последний этап эстафеты в Рупольдинге. Но они не были готовы морально.

Тот же Цветков произнёс такую фразу, что он чувствует себя утомлённым и боится, что ему не хватит концентрации в эстафете. Смысл был таков, хотя именно Макса мы знаем как надёжного эстафетного бойца, который бьётся всегда. Наверное, на тот конкретный момент особого выбора у тренерского штаба не было», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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