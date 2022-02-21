Тренер сборной России рассказал, как Большунов воспринял сокращение дистанции марафона ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как лидер мужской национальной команды Александр Большунов воспринял решение организаторов уменьшить дистанцию марафона на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Марафон сократили с 50 до 30 км. Первую тройку на финише составили Большунов, его соотечественник Иван Якимушкин и норвежец Симен Хегстад Крюгер.

«Понятно, почему он расстроился: выиграть в Пекине марафон было для него одной из наиболее первостепенных задач. Он слишком сильно мечтал добиться звания короля лыж — то есть выиграть и скиатлон, и 50 км. Поэтому, когда гонку урезали, первое, что промелькнуло у Саши в голове — что из-за этой меры гонка может не засчитаться.

Кроме того, перед Играми Саша проделал очень большой объём работы и благодаря этому поднял как общую, так и соревновательную выносливость на очень высокий уровень. То есть объективно марафонская гонка работала в его пользу гораздо больше, нежели любая другая дистанция. При таких тяжёлых погодных и высотных условиях, как в Пекине, очень трудно уйти в отрыв. Это проще сделать спортсменам, которые обладают ярко выраженным спринтерским рывком», — цитирует Бородавко «RT на русском».

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.