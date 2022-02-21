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Тренер сборной России рассказал, как Большунов воспринял сокращение дистанции марафона ОИ

Тренер сборной России рассказал, как Большунов воспринял сокращение дистанции марафона ОИ
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как лидер мужской национальной команды Александр Большунов воспринял решение организаторов уменьшить дистанцию марафона на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Марафон сократили с 50 до 30 км. Первую тройку на финише составили Большунов, его соотечественник Иван Якимушкин и норвежец Симен Хегстад Крюгер.

«Понятно, почему он расстроился: выиграть в Пекине марафон было для него одной из наиболее первостепенных задач. Он слишком сильно мечтал добиться звания короля лыж — то есть выиграть и скиатлон, и 50 км. Поэтому, когда гонку урезали, первое, что промелькнуло у Саши в голове — что из-за этой меры гонка может не засчитаться.

Кроме того, перед Играми Саша проделал очень большой объём работы и благодаря этому поднял как общую, так и соревновательную выносливость на очень высокий уровень. То есть объективно марафонская гонка работала в его пользу гораздо больше, нежели любая другая дистанция. При таких тяжёлых погодных и высотных условиях, как в Пекине, очень трудно уйти в отрыв. Это проще сделать спортсменам, которые обладают ярко выраженным спринтерским рывком», — цитирует Бородавко «RT на русском».

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