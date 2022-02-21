Тренер сборной России Бородавко ответил на вопрос о самом сложном моменте Олимпиады-2022

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на просьбу вспомнить самый сложный момент зимних Олимпийских Игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Самое страшное и самое сложное для тренера — наблюдать за гонкой со стороны. В голове сразу появляется множество мыслей: справится — не справится, выдержит — не выдержит.

А когда борьба идёт за доли секунды, как у Непряевой в классической гонке (Наталья отстала от третьего места на 0,1 секунды. — Прим. «Чемпионата»)… Всё это держит в серьёзном напряжении. И ощущение, что ничем своему спортсмену помочь не можешь, очень сильно съедает силы», — приводит слова Юрия Бородавко издание «RT на русском».

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