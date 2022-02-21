В немецкой федерации ответили на подозрения в использовании запрещённого фтора на ОИ

Штефан Шварцбах, член правления Немецкой ассоциации лыжного спорта, ответил на подозрения в использовании сборной Германии по лыжным гонкам запрещённого фтора C8 на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ранее финское издание Iltalehti, ссылаясь на анонимного инсайдера, сообщило, что сборная Германии могла использовать запрещённый фтор в некоторых гонках. Напомним, женская сборная Германии сенсационно одержала победу в командном спринте.
«Обычно мы не комментируем анонимные обвинения, особенно если они настолько возмутительны. Но скажем прямо: немецкая лыжная ассоциация придерживается всех руководящих принципов и правил. И мы предполагаем, что то же самое относится и к другим командам», — приводит слова Шварцбаха Eurosport.de.
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