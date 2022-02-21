Призёр ОИ в прыжках с трамплина Садреев планирует завоевать медаль на следующей Олимпиаде

Российский спортсмен Данил Садреев, ставший серебряным призёром в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх в Пекине (Китай), рассказал о своих амбициях. По словам спортсмена, он уверен, что на следующих Олимпийских играх сможет завоевать индивидуальную медаль.



«До чемпионата мира по юниорам нужно отойти от Олимпиады, чтобы там выиграть медали. Это уже прошлое, это история, и эта история на всю жизнь, и я уверен, она повторится. Я думаю, через четыре года в личных соревнованиях на Олимпиаде еще получится. Будем работать, будем работать усердно, и все у нас будет хорошо», — цитирует Садреева ТАСС.



В состав российской команды входили Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Евгения Климова и Садреев. Российские спортсмены впервые с 1968 года выиграли олимпийскую медаль в прыжках с трамплина.

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