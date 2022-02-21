Лыжница Степанова рассказала о своей национальности

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о своей национальности, жизни на Камчатке и готовности общаться на английском языке. На Олимпийских играх в Пекине (Китай) спортсменка завоевала золотую медаль в эстафете. Она стала самой юной лыжницей-олимпийской чемпионкой в истории.

«Отношусь к коренным народам севера. Национальность передаётся по маме. Она — коренная камчадалка. Да, у меня смуглый цвет кожи.

Обычно спортсмены перед стартом сосредоточены, готовятся. У меня не так. Я позировала для фото перед стартом в Вуокати.

Английский язык? У меня даже нет никакого стеснения. Есть всё больше желания на нём общаться», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

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