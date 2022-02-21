Саночник Репилов: нас просили не обниматься и не целоваться с украинскими спортсменами

Российский саночник Роман Репилов ответил на призывы отстранить россиян от участия в Олимпийских играх и рассказал, как строилось общение с представителями Украины на Олимпиаде в Пекине.

«Нас просили не обниматься и не целоваться с украинскими спортсменами, чтобы у них не возникло проблем с руководством из-за пристального внимания к нашим странам.



Что касается неугомонных людей, требующих нас отстранить, то хочется спросить — а что они из себя представляют, кто они такие? Сидят в кабинетах, им говорят давить на Россию — они и давят. Это говорящие головы, которые всем промывают мозги. Как можно обобщать всех спортсменов? Возьмите разом допинг-пробу у всех и посмотрите, кто будет на запрещённых препаратах. Весь мир знает истории, как европейцы и американцы годами употребляют допинг, читерят — и ничего, про них никто не судачит. А на Россию ведут очередную массированную атаку.



Хотят нас отстранить? Отстраняйте! Только за что? За Камилу Валиеву? Бред полный! Им только повод нужен, и если бы не история с Камилой, нашли бы другого. А ещё говорят, что спорт вне политики. Так было и перед Пхёнчханом. Как только у нас всё спокойно, появляется какая-то из международных организаций и начинает обвинять нас в допинге. Почему новость о положительной пробе всплыла лишь после золотой медали, а не сразу после взятой в декабре пробы? Это ответ на любой вопрос. В Токио была персональная атака на художественную гимнастику, в Пекине — на фигурное катание. Как минимум странная история, над которой стоит задуматься», — цитирует Репилова сайт «Матч ТВ».

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