Фетисов назвал Большунова главным героем сборной России на зимней Олимпиаде — 2022

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал лыжника сборной России Александра Большунова главным героем зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Большунов завоевал на этих Играх пять медалей: три золотые, одну серебряные и одну бронзовую. Всего на счету сборной России 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.
«32 медали завоевали. Наш герой — Саша Большунов. Просто красавчик — царь лыж! Там, где у нас профессиональное управление — та же Вяльбе, — там результат. Не хочу никого обидеть, но она живёт этим делом. Отсюда и результат.
Конечно, фигурное катание на уровне. Выводы напрашиваются сами собой: спорт высших достижений требует анализа того, почему получилось второе место вместо первого и четвёртое — вместо третьего. Олимпиада даёт возможность оценить, что происходит в каждом виде спорта», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 21 февраля 2022
-
13:49
-
12:51
-
12:43
-
12:35
-
12:25
-
12:05
-
11:58
-
11:34
-
11:26
-
11:18
-
11:15
-
11:11
-
11:07
-
11:02
-
10:59
-
10:49
-
10:44
-
10:40
-
10:30
-
10:17
-
10:10
-
10:06
-
09:53
-
09:51
-
09:51
-
09:16
-
09:10
-
09:08
-
09:03
-
09:00
-
08:54
-
08:51
-
08:48
-
08:44
-
08:34