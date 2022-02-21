Фетисов назвал Большунова главным героем сборной России на зимней Олимпиаде — 2022

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал лыжника сборной России Александра Большунова главным героем зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Большунов завоевал на этих Играх пять медалей: три золотые, одну серебряные и одну бронзовую. Всего на счету сборной России 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

«32 медали завоевали. Наш герой — Саша Большунов. Просто красавчик — царь лыж! Там, где у нас профессиональное управление — та же Вяльбе, — там результат. Не хочу никого обидеть, но она живёт этим делом. Отсюда и результат.

Конечно, фигурное катание на уровне. Выводы напрашиваются сами собой: спорт высших достижений требует анализа того, почему получилось второе место вместо первого и четвёртое — вместо третьего. Олимпиада даёт возможность оценить, что происходит в каждом виде спорта», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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