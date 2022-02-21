Олег Матыцин: на командном турнире все приветствовали Валиеву, понимая, что ей нет равных

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о рассмотрении допингового дела фигуристки Камилы Валиевой, которая победила на Олимпиаде в Пекине в командном турнире. В допинг-пробе 15-летней спортсменки были найдены следы триметазидина.

«Абсолютно уверен, что и Министерство спорта, и вся спортивная семья, причём международная, понимают ценность победы. Сто процентов, что победа была достигнута без применения запрещённых препаратов. Мы знаем, что спортсменка не раз тестировалась и до Игр, и во время них. Поэтому здесь точно нет никакой связи. Конечно, сейчас Российское антидопинговое агентство будет проводить расследование. И я надеюсь, что все обстоятельства будут изучены.

Когда были командные соревнования по фигурному катанию, абсолютно все участники приветствовали друг друга, приветствовали Камилу Валиеву, понимая, что сейчас это выдающаяся спортсменка, которой нет равных. Они радуются, что такая конкурентная борьба служит развитию всех видов спорта в целом. Уверен, подавляющее большинство наших коллег и в спортивных международных организациях, и в гуманитарных понимают, что Россия является гарантом стабильного развития спорта», — цитируют Матыцина «Известия».

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