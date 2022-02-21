Татьяна Навка: безмерно благодарна судьбе, что в нашу Олимпиаду не было такого кошмара

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала пост в «Инстаграме», посвящённый Олимпийским играм.

«Уже 16 лет прошло с моей (нашей с Романом Костомаровым) Олимпиады в Турине! Наша победа, наша мечта, воплотившаяся сказка наяву. Последние события в фигурном катании всколыхнули целый огромный пласт воспоминаний и эмоций! Как спортсмен, прошедший через все эти тернии к звёздам, могу сказать, что это невероятно сложно, тяжело и ответственно. Ты представляешь не только себя, но и свою страну. Нервы, бессонные ночи, тренировки, постоянная прокрутка в голове деталей номера, оттачивание элементов до автоматизма, эмоциональный настрой — и всё это ради золотого момента твоей спортивной жизни. Этот момент на пьедестале, при звуках гимна и поднятии флага, нельзя сравнить ни с чем другим. Он какой-то особенный… Другой.

Безмерно благодарна судьбе, что в нашу Олимпиаду не было такого кошмара, не было напряжённости, нагнетания, обстановки как на войне… Как многие пишут, что сейчас выйти никуда нельзя, ограничения повсеместно, атмосфера тяжёлая. У нас была радость, воодушевление, межнациональное общение и праздник спорта!» — написала Навка.

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