Себастиан Самуэльссон: совру, если скажу, что не расстроен отсутствием у меня медалей
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он не завоевал ни одной медали.
«Спустя 7 недель я наконец возвращаюсь домой. Совру, если скажу, что не расстроен отсутствием медалей. Несколько раз я был близок к награде, но находился не в лучшей форме. Однако больше всего я горжусь тем, как усердно работал все эти годы, чтобы как можно успешнее выступить на Олимпиаде. Если бы у меня был шанс что-то изменить перед или во время соревнований, я бы этого не делал. Это приятное чувство. Спасибо всем, кто поддерживал меня», — написал Самуэльссон в своём «инстаграме».
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