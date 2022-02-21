Тайваньскую конькобежку могут наказать за китайскую тренировочную форму

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан поручил провести расследование в отношении конькобежки Хуан Юйтин. Перед соревнованиями на Олимпийских играх в Пекине (Китай) она тренировалась в костюме, который напоминал китайскую форму, сообщает Eurosport.de.
Спортсменка опубликовала в соцсетях фотографию с тренировки. На ней она была одета в форму, которую получила в подарок от китайских подруг. Фотография вызвана большой резонанс в Тайване.
Премьер-министр страны уже обратился в комитет по образованию и спорту. Ведомству предстоит определить наказание для спортсменки.
Примечательно, что конькобежка вскоре удалила пост с фотографией в тренировочном костюме. Сама она заявила, что лишь примерила форму. Несмотря на это её активно атаковали пользователи в социальных сетях. Ей даже пришлось закрыть свой аккаунт от комментариев.
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- 21 февраля 2022
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