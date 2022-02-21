Финский лыжник отморозил пенис во время марафона на Олимпиаде в Пекине

Финский лыжник Реми Линдхольм получил неприятное повреждение во время марафона на Олимпийских играх в Пекине (Китай). После финиша спортсмен сообщил, что из-за низкой температуры и пронизывающего ветра отморозил пенис.



По окончании гонки финскому лыжнику даже пришлось воспользоваться грелкой, чтобы отогреть этот орган. Примечательно, что спортсмен не впервые сталкивается с такой проблемой. У него диагностировали обмерзание во время этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).



«Можете догадаться, какая часть тела у меня немного отморозилась. Это было одно из худших соревнований в моей карьере. Я просто боролся. А когда части тела начали согреваться, боль была невыносимой», — цитирует Линдхольма Iltalehti.



Гонку выиграл российский лыжник Александр Большунов. В Пекине он завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

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