Марк Кондратюк — Камиле Валиевой: скоро наступит рассвет!

Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк обратился к другой олимпийской чемпионке Камиле Валиевой. Ранее Валиева впервые после скандала на зимних Олимпийских играх 2022 года опубликовала пост в «Инстаграме», в котором поблагодарила своих тренеров.
«Скоро наступит рассвет!» — написал Кондратюк в комментариях.
Напомним, Валиева завоевала золото Олимпиады-2022 в командном турнире в составе сборной России. Церемонию награждения проводить не стали — вскоре стало известно, что допинг-тест спортсменки, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.
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