Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Марк Кондратюк — Камиле Валиевой: скоро наступит рассвет!

Марк Кондратюк — Камиле Валиевой: скоро наступит рассвет!
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк обратился к другой олимпийской чемпионке Камиле Валиевой. Ранее Валиева впервые после скандала на зимних Олимпийских играх 2022 года опубликовала пост в «Инстаграме», в котором поблагодарила своих тренеров.

«Скоро наступит рассвет!» — написал Кондратюк в комментариях.

Напомним, Валиева завоевала золото Олимпиады-2022 в командном турнире в составе сборной России. Церемонию награждения проводить не стали — вскоре стало известно, что допинг-тест спортсменки, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022