Камила Валиева опубликовала эмоциональное обращение к болельщикам

Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила за поддержку в ситуации, в которой она оказалась на Олимпиаде в Пекине. После победы сборной России с Валиевой в составе в командном турнире стало известно о положительной допинг-пробе 15-летней фигуристки. Спортивный арбитражный суд допустил Камилу к участию в личных соревнованиях. В итоге она заняла четвёртое место.
«Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира. Спасибо вам всем! Низкий вам поклон! Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас», — написала Валиева.
Пост доступен в «инстаграме» Камилы Валиевой.
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