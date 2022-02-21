Андерссон прокомментировала обвинения в нарушении принципов фэйр-плей в адрес Йохауг
Поделиться
Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала масс-старт на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Ранее норвежский эксперт Торгейр Бьёрн критически отозвался о стратегии норвежки Терезе Йохауг. Он заявил, что она нарушила джентльменское соглашение, не став замедляться, когда Андерссон и американка Джессика Диггинс затормозились для водопоя.
«Удивилась ли, когда Йохауг ускорилась во время моего водопоя? Немного. Но я чувствовала, что у меня недостаточно сил, что попытка закрыть просвет может дорого обойтись. Поэтому я решила, что лучше сосредоточиться на своих задачах», — цитирует Андерссон Dagbladet.
Напомним, Йохауг выиграла марафонскую гонку. Она завоевала три золотые медали на Олимпиаде в Пекине.
Комментарии
- 21 февраля 2022
-
18:19
-
18:02
-
17:55
-
16:57
-
16:25
-
15:55
-
15:43
-
15:42
-
15:08
-
15:00
-
14:34
-
14:27
-
14:06
-
14:02
-
13:49
-
12:51
-
12:43
-
12:35
-
12:25
-
12:05
-
11:58
-
11:34
-
11:26
-
11:18
-
11:15
-
11:11
-
11:07
-
11:02
-
10:59
-
10:49
-
10:44
-
10:40
-
10:30
-
10:17
-
10:10
Партнерский контент