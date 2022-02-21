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Андерссон прокомментировала обвинения в нарушении принципов фэйр-плей в адрес Йохауг

Андерссон прокомментировала обвинения в нарушении принципов фэйр-плей в адрес Йохауг
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Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала масс-старт на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Ранее норвежский эксперт Торгейр Бьёрн критически отозвался о стратегии норвежки Терезе Йохауг. Он заявил, что она нарушила джентльменское соглашение, не став замедляться, когда Андерссон и американка Джессика Диггинс затормозились для водопоя.

«Удивилась ли, когда Йохауг ускорилась во время моего водопоя? Немного. Но я чувствовала, что у меня недостаточно сил, что попытка закрыть просвет может дорого обойтись. Поэтому я решила, что лучше сосредоточиться на своих задачах», — цитирует Андерссон Dagbladet.

Напомним, Йохауг выиграла марафонскую гонку. Она завоевала три золотые медали на Олимпиаде в Пекине.

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