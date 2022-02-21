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Владимир Путин встретился со спортсменами паралимпийской сборной России

Владимир Путин встретился со спортсменами паралимпийской сборной России
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Президент России Владимир Путин встретился со спортсменами сборной команды Российской Федерации в режиме видеоконференции в преддверии XIII Паралимпийских зимних игр.

«Вы знаете, что чуть меньше месяца назад встречался с нашей олимпийской сборной накануне её отъезда на Игры в Пекин. Вчера Игры завершились, и мы начинаем новый отсчёт до старта другого яркого, знакового праздника спорта – Паралимпиады. Этому событию нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным, заряжающим эмоциям, которые неизменно вызывают в нас спортсмены-паралимпийцы.

Каждый раз, наблюдая за вашими выступлениями, узнавая ваши истории успеха, невозможно не поражаться, какую же волю, какой характер надо иметь человеку, чтобы не только преодолеть недуг, но и найти опору, смысл своей жизни в спорте высших достижений.

Поэтому прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших товарищей по команде за ваш выбор и преданность спорту, за ваш пример победного настроя, целеустремлённости, умения «держать удар», который даёт миллионам людей уверенность и надежду, позволяет расширить границы возможного.

Также хотел бы поздравить вас с включением в паралимпийскую сборную команду России. Представить родную страну на таких соревнованиях – заветная вершина, мечта в спортивной карьере такого рода для любого атлета. Вы эту вершину взяли, и от полного триумфа – паралимпийского пьедестала – вас отделяет последний рывок. Именно в нём будут сконцентрированы долгие годы упорнейших тренировок, весь наработанный вами опыт и мастерство, ваш многотрудный путь в спорте.

Для некоторых членов российской команды Паралимпиада в Пекине уже не первая, и вызывает огромное уважение, что, несмотря на имеющиеся заслуги, вы не останавливаетесь на достигнутом, продолжаете тренироваться и брать новые и новые высоты.

Это непрерывное стремление к совершенству – одно из главных качеств паралимпийцев. Вы глубоко понимаете великую ценность гуманизма, человеческого достоинства, равных возможностей. И неслучайно Паралимпиады всегда отличает особая, исключительно добрая атмосфера. Её создают царящие здесь теплота и взаимоподдержка, искренность и открытость.

Паралимпийский урок отзывчивости, равноправия и справедливости сегодня важен как никогда. Мир остро нуждается в мощной объединяющей силе спорта, в благородных принципах соперничества, нуждается в вашей позитивной энергии и активности, которые преображают общество, воспитывают в людях – особенно у молодёжи – нравственную зрелость.

Уверен, предстоящие Игры внесут свой вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания, а сильные духом паралимпийцы подарят болельщикам не только зрелищные выступления и новые рекорды, но и осознание того, что в жизни действительно важно и значимо», — приводит слова Путина официальный сайт Паралимпийского комитета России.

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