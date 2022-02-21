Самый большой рейс с российскими олимпийцами приземлился в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево (Москва) приземлился рейс из Пекина (Китай) с самой большой группой российских олимпийцев на борту.

Среди прочих на борту находились: трёхкратный чемпион Игр лыжник Александр Большунов, ранее удостоенный чести нести флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на закрытии Олимпиады, олимпийская чемпионка фигуристка Анна Щербакова, а также российские хоккеисты, завоевавшие серебро.

Сборная России на Олимпиаде-2022 завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте. Первое место рейтинга осталось за сборной Норвегии. В её активе 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия (12-10-5). Третьим стал Китай (9-4-2).