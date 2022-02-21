Самый большой рейс с российскими олимпийцами приземлился в Шереметьево
Поделиться
В аэропорту Шереметьево (Москва) приземлился рейс из Пекина (Китай) с самой большой группой российских олимпийцев на борту.
Среди прочих на борту находились: трёхкратный чемпион Игр лыжник Александр Большунов, ранее удостоенный чести нести флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на закрытии Олимпиады, олимпийская чемпионка фигуристка Анна Щербакова, а также российские хоккеисты, завоевавшие серебро.
Сборная России на Олимпиаде-2022 завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте. Первое место рейтинга осталось за сборной Норвегии. В её активе 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия (12-10-5). Третьим стал Китай (9-4-2).
Комментарии
- 21 февраля 2022
-
19:56
-
19:56
-
19:46
-
19:35
-
19:09
-
18:47
-
18:40
-
18:19
-
18:02
-
17:55
-
16:57
-
16:25
-
15:55
-
15:43
-
15:42
-
15:08
-
15:00
-
14:34
-
14:27
-
14:06
-
14:02
-
13:49
-
12:51
-
12:43
-
12:35
-
12:25
-
12:05
-
11:58
-
11:34
-
11:26
-
11:18
-
11:15
-
11:11
-
11:07
-
11:02
Партнерский контент