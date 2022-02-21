США возглавляют общий медальный зачёт летней и зимней Олимпиад, Россия — вне топ-3
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Сборная России по итогам двух прошедших Олимпиад – летней в Токио-2020 (Япония) и зимней в Пекине-2022 (Китай) – не вошла в топ-3 неофициального медального зачёта. Возглавляет рейтинг команда США, на втором месте оказался Китай, на третьем расположилась Япония.
Россияне заняли четвёртую строчку. В медальном зачёте Токио они остановились на 5-й позиции, Пекина – на 9-й.
Неофициальный медальный зачёт по итогам ОИ-2020 и ОИ-2022:
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|США
|47
|51
|40
|138
|Китай
|47
|36
|20
|103
|Япония
|30
|20
|26
|56
|Россия
|26
|40
|37
|103
|Великобритания
|23
|22
|22
|67
|Германия
|22
|21
|21
|64
|Норвегия
|20
|10
|25
|55
|Нидерланды
|18
|17
|18
|53
|Австралия
|18
|9
|23
|50
|Франция
|15
|19
|13
|47
Отметим, что по общему количеству завоёванных медалей на двух Олимпиадах россияне (103) уступают лишь американцам (138) и делят второе место с китайцами (103).
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