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США возглавляют общий медальный зачёт летней и зимней Олимпиад, Россия — вне топ-3

США возглавляют общий медальный зачёт летней и зимней Олимпиад, Россия — вне топ-3
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Сборная России по итогам двух прошедших Олимпиад – летней в Токио-2020 (Япония) и зимней в Пекине-2022 (Китай) – не вошла в топ-3 неофициального медального зачёта. Возглавляет рейтинг команда США, на втором месте оказался Китай, на третьем расположилась Япония.

Россияне заняли четвёртую строчку. В медальном зачёте Токио они остановились на 5-й позиции, Пекина – на 9-й.

Неофициальный медальный зачёт по итогам ОИ-2020 и ОИ-2022:

СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
США475140138
Китай473620103
Япония30202656
Россия264037103
Великобритания23222267
Германия22212164
Норвегия20102555
Нидерланды18171853
Австралия1892350
Франция15191347

Отметим, что по общему количеству завоёванных медалей на двух Олимпиадах россияне (103) уступают лишь американцам (138) и делят второе место с китайцами (103).

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