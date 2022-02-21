США возглавляют общий медальный зачёт летней и зимней Олимпиад, Россия — вне топ-3

Сборная России по итогам двух прошедших Олимпиад – летней в Токио-2020 (Япония) и зимней в Пекине-2022 (Китай) – не вошла в топ-3 неофициального медального зачёта. Возглавляет рейтинг команда США, на втором месте оказался Китай, на третьем расположилась Япония.

Россияне заняли четвёртую строчку. В медальном зачёте Токио они остановились на 5-й позиции, Пекина – на 9-й.

Неофициальный медальный зачёт по итогам ОИ-2020 и ОИ-2022:

Страна Золото Серебро Бронза Всего США 47 51 40 138 Китай 47 36 20 103 Япония 30 20 26 56 Россия 26 40 37 103 Великобритания 23 22 22 67 Германия 22 21 21 64 Норвегия 20 10 25 55 Нидерланды 18 17 18 53 Австралия 18 9 23 50 Франция 15 19 13 47

Отметим, что по общему количеству завоёванных медалей на двух Олимпиадах россияне (103) уступают лишь американцам (138) и делят второе место с китайцами (103).