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Латыпов впервые отреагировал на поддержку со стороны Фуркада, Бё и Фийона Майе

Латыпов впервые отреагировал на поддержку со стороны Фуркада, Бё и Фийона Майе
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов отреагировал на поддержку именитых коллег – француза Мартена Фуркада, норвежцев Эмиля Хегле Свендсена и Тарьея Бё, а также француза Кентена Фийона Майе после провальной стрельбы в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, сборная России большую часть гонки лидировала с отрывом, однако промахи финишёра команды Латыпова на последнем рубеже отбросили россиян на третье место. Золото завоевали норвежцы, серебро – французы.

«Поддержка Фуркада, Бё и Фийона Майе? Мне было приятно, что соперники из других стран так поддерживают. У нас тяжёлый вид спорта, поэтому такие слова вызвали положительные эмоции. Сейчас задача хорошо отдохнуть и добегать на хорошем уровне оставшиеся этапы Кубка мира», – сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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