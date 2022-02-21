Уайлд назвал шуткой предложение главы Федерации сноуборда возглавить сборную России

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, бронзовый призёр Игр в Пекине, российский сноубордист Вик Уайлд высказался о предложении президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова возглавить национальную команду.

«Как отмечал медаль? Была вечеринка с друзьями, чудесно провели время – всё просто. Спасибо президенту (за его предложение), но думаю, что это была шутка. Сейчас – нет, почему я тренер? Нужно больше золота. Сейчас я не буду тренировать, хочу чуть-чуть спокойствия», — передаёт слова Уайлда корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сборная России на Олимпиаде-2022 завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте. Первое место рейтинга осталось за сборной Норвегии. В её активе 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия (12-10-5). Третьим стал Китай (9-4-2).