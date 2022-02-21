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Кристина Резцова назвала самую обидную гонку на Олимпиаде-2022

Кристина Резцова назвала самую обидную гонку на Олимпиаде-2022
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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, какую гонку на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) считает для себя наиболее обидной.

«Самая обидная гонка? Пасьют, наверное. Казус случился накануне, я сама не ожидала, что такое может произойти. Было обидно, что я не могла бороться, я это понимала. А остальные гонки – всё по делу, я заняла все свои места.

Что было? Защемило мышцы под лопаткой, передалось на шею – и не могла поворачивать голову. Силы на остаток сезона есть, цели тоже – буду бороться в каждой гонке», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в пасьюте Резцова финишировала 26-й, допустив 7 промахов. Стартовала Кристина с шестой позиции.

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