Навка: сказала Валиевой, что в России сегодня два самых популярных человека — она и Путин

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась впечатлениями от Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

«Тяжелое послевкусие после этой Олимпиады. С одной стороны, у нас много медалей, второе место по количеству среди всех стран. Но обстановка была очень тяжёлая в этом году. Вспоминаю свою Олимпиаду: это был праздник спорта, праздник души. Огромное количество зрителей, все кричат «Россия», флаг, гимн, на трибунах родственники. Этого нельзя сказать про эту Олимпиаду.

Карантин до сумасшествия. Спортсмены боялись каждый день сдавать ПЦР-тест, чтобы не получить положительный результат прямо перед соревнованиями. Боялись этого больше, чем проиграть. Это всё очень печально. Все эти скандалы вряд ли красят Игры.

Валиева? Даже не представляю, что она чувствовала. Всю ночь они издевались над ней… Как она переживала, как переживали родители, которые не могли ей помочь, банально подержать за руку. Это всё очень печально. Думаю, теперь весь мир её полюбил и будет болеть за неё. Я сейчас говорила с ней и сказала, что во всей стране сегодня два самых цитируемых, популярных человека — она и Владимир Путин», — приводит слова Навки сайт «Матч ТВ».