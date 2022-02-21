Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

«Просто не могла ничего сказать». К. Резцова — о реакции на слова Казакевич о смерти отца

«Просто не могла ничего сказать». К. Резцова — о реакции на слова Казакевич о смерти отца
Комментарии

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как узнала о смерти отца Ирины Казакевич на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Никто в команде не знал про ситуацию Казакевич, она никому не говорила. После своего этапа я увидела, что она плачет, подумала: «Наверное, из-за этапа расстроилась». Начала её успокаивать, а в ответ она сообщила эту новость. Я просто замолчала, не могла сказать ничего – насколько же мужественно она всё перенесла, никому ничего не сказав», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Резцова, Казакевич, а также Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина (Кайшева) завоевали серебряные медали в женской эстафете. Золото выиграли шведские биатлонистки.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022