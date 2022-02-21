В FIS отреагировали на слова российского тренера о сокращении марафона на ОИ из-за Клебо

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере отреагировал на слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко о том, что менеджеры сборной Норвегии из-за ультиматума Йоханнеса Клебо продавили сокращение дистанции марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Со стороны норвежской делегации поступило предложение по сокращению дистанции, поскольку Клебо поставил ультиматум, если в такую погоду будет 50 км, он не побежит. Он — один из фаворитов, и они смогли продавить сокращение дистанции, что изначально было не в нашу пользу», — сказал Бородавко ранее.

«Это решение определённо не было результатом давления на нас со стороны Норвегии или кого-либо ещё. Мы не нуждаемся в чьём-либо давлении, чтобы следить за прогнозом погоды и действовать исходя из ситуации», — приводит слова Миньере NRK.

При этом Миньере отметил, что при принятии решения российскую сторону представляла только президент ФЛГР Елена Вяльбе.