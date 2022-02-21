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Александр Большунов не исключил выступления на этапе Кубка мира в Лахти

Александр Большунов не исключил выступления на этапе Кубка мира в Лахти
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что не исключил возможности своего участия на этапе Кубка мира по лыжном гонкам в Лахти (Финляндия).

«Отдохнуть не получится. Сейчас будет много всяких мероприятий — всё нужно сделать за короткий промежуток времени. Через четыре дня ещё этап Кубка мира. Выступлю ли я? Как вариант.

Что касается самого главного достижения российской сборной, даже не знаю. Это должны решить болельщики, которые следили за соревнованиями. Сложно оценить.

Кто бы мог сыграть меня в фильме, если бы экранизировали? Не могу ответить на этот вопрос.

Надо вспоминать, о чём думал на последних метрах марафона… О победе и золоте.

Какая самая ценная олимпийская медаль в карьере? Все ценные, тяжёлые. Самые лучшие — золотые, потому что это лучше некуда. Достижение с тремя золотыми медалями — то, к чему стремишься и мечтаешь. Когда добиваешься — очень классно», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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