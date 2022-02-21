Глава ФФККР: мы ждём официального награждения нашей команды. Оно, безусловно, будет

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о том, что на церемонии чествования олимпийцев на «ВТБ Арене» российским фигуристам вручили награды «Чемпионы наших сердец» за победу в командном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Все наши фигуристы, которые выступали в Пекине, достойны самых высоких похвал. Выступили очень достойно. Мы признательны за это символическое награждение тех, кто победил в командном соревновании в Пекине. Ждём и официального награждения, оно, безусловно, будет. Но приятно было видеть чемпионов наших сердец, мы увидим их и в Сочи, и на показательных выступлениях», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.