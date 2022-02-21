Ольга Зайцева: тех, кто занял четвёртое место, сверху вознаградят тем, чего они хотят

Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете Ольга Зайцева рассказала о своих ощущениях от четвёртых мест, занятых рядом российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине, и о неудачной стрельбе Эдуарда Латыпова на последнем огневом рубеже мужской биатлонной эстафеты.
«Четвёртые места — это жизнь. Я к этому уже философски отношусь. Тех, кто сейчас занял четвёртое место, сверху вознаградят тем, чего они хотят.
Последняя стрельба Латыпова в эстафете — чистая психология. Думаю, ребят неправильно расставили по этапам. Эдик до этого пробежал гонку, завоевал медаль, был эмоционально выхолощен. Для него это было большое счастье, а потом на него навесили ещё большую ответственность. Но это опыт, для чего-то он нужен ему в этой жизни. Главное, что медаль есть», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Зимние Олимпийские игры прошли в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
- 21 февраля 2022
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