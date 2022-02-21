Ольга Зайцева не слышала критики в адрес тренера сборной России по биатлону Шашилова

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете Ольга Зайцева заявила, что не слышала какой-либо критики в адрес тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.

«Я не слышала, чтобы кто-то сильно критиковал Шашилова. Если только наш любимый Дмитрий Губерниев. Шашилов не сам всё придумывает и щёлкает. Как скажет СБР (Союз биатлонистов России. – Прим. «Чемпионат»), так он и сделает. Там всё взаимосвязано.

Резцова лучшая, потому что занимается отдельно? Ну, в эстафете же есть медаль, там бежали девчонки Шашилова. Да, есть вопросы к отдельным спортсменам, но не к тренеру», — передаёт слова Зайцевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Зимние Олимпийские игры прошли в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.