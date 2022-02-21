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Кондратюк: лишь единицам выпадает шанс выступить на Олимпиаде четыре раза — я счастлив

Кондратюк: лишь единицам выпадает шанс выступить на Олимпиаде четыре раза — я счастлив
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Олимпийский чемпион в командном турнире российский фигурист Марк Кондратюк оценил степень своей нагрузки на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Кондратюк откатал обе программы в командном турнире, в личном Марк занял 15-е место.

«Безусловно, откататься и в командном, и в личном турнире за такой короткий срок — тяжело. Но надо понимать, что возможность выступить на Олимпийских играх четыре раза выпадает лишь единицам. Лично я счастлив, что мне выпала такая возможность», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Отметим, что в текущем сезоне 18-летний Кондратюк выиграл чемпионат России и Европы.

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