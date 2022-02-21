К. Нисканен: вчера мы с мужем оказались под одной крышей. Надеюсь, сегодня будем в постели

Финская лыжница Кертту Нисканен, завоевавшая серебряную и бронзовую медали на завершившихся в Пекине (Китай) Олимпийских играх, рассказала о радости вернуться домой, показывая свои награды встречающим.

«Поездка была долгой, и очень приятно вернуться домой. Приятно, что медали были тоже привезены домой. Вчера мы с мужем оказались под одной крышей. Надеюсь, сегодня будем в одной постели», — приводит слова Нисканена Iltalehti.

Нисканен тренируется под руководством мужа Юхо Микконена, который также находился в Пекине. Спортсменам и их командам поддержки пришлось столкнуться с жёсткими условиями пребываниями в Олимпийской деревне. В результате у Нисканен было очень мало времени для общения с мужем на соревнованиях.

По словам Кертту, Микконен тестировал её лыжи и лыжи брата спортсменки Ийво Нисканена в Пекине и оказал им большую помощь.

«Во время состязаний Юхо был для меня большой духовной опорой. Хотя нам не разрешалось находиться в одном месте, я почти каждый день видела его на стадионе, что было очень важно для меня», — добавила Нисканен.