К. Нисканен: вчера мы с мужем оказались под одной крышей. Надеюсь, сегодня будем в постели

Финская лыжница Кертту Нисканен, завоевавшая серебряную и бронзовую медали на завершившихся в Пекине (Китай) Олимпийских играх, рассказала о радости вернуться домой, показывая свои награды встречающим.
«Поездка была долгой, и очень приятно вернуться домой. Приятно, что медали были тоже привезены домой. Вчера мы с мужем оказались под одной крышей. Надеюсь, сегодня будем в одной постели», — приводит слова Нисканена Iltalehti.
Нисканен тренируется под руководством мужа Юхо Микконена, который также находился в Пекине. Спортсменам и их командам поддержки пришлось столкнуться с жёсткими условиями пребываниями в Олимпийской деревне. В результате у Нисканен было очень мало времени для общения с мужем на соревнованиях.
По словам Кертту, Микконен тестировал её лыжи и лыжи брата спортсменки Ийво Нисканена в Пекине и оказал им большую помощь.
«Во время состязаний Юхо был для меня большой духовной опорой. Хотя нам не разрешалось находиться в одном месте, я почти каждый день видела его на стадионе, что было очень важно для меня», — добавила Нисканен.
- 22 февраля 2022
-
00:14
-
00:03
- 21 февраля 2022
-
23:40
-
23:37
-
23:27
-
23:24
-
22:59
-
22:58
-
22:48
-
22:36
-
22:34
-
22:29
-
22:26
-
22:16
-
21:57
-
21:28
-
21:22
-
21:12
-
21:11
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:39
-
20:31
-
20:30
-
20:27
-
20:26
-
20:21
-
20:19
-
20:13
-
20:01
-
19:56
-
19:56
-
19:46
-
19:35