Менеджер сборной Норвегии ответил на обвинения в давлении на FIS из-за ультиматума Клебо

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг отреагировал на слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко о том, что из-за ультиматума Йоханнеса Клебо норвежцы продавили сокращение дистанции марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Йоханнес в тот день был нездоров и в итоге не завершил гонку, поэтому эта версия утопична. Альтернативой этому решению была отмена гонки. Было 19 градусов мороза, и скорость ветра достигала 12-13 секунд, многие люди получили обморожения. Это было очень правильное решение FIS. Тогда было нереально пробежать 50 километров. В субботу было намного холоднее, чем в воскресенье. Мы были очень рады, что всё состоялось», — приводит слова Бьервига NRK.