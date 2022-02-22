Йоханнес Бё: не уверен, что Китай стал благоприятнее для жизни после проведения Олимпиады

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил, изменится ли ситуация в Китае после проведения зимних Олимпийских игр – 2022.
Напомним, перед стартом Игр-2022 девять стран во главе с США объявили Олимпиаде дипломатический бойкот из-за политики КНР в отношении уйгуров.
«Прошло совсем мало времени. Там я вообще не получал вопросов по этому поводу, и это странно. Но ты всё равно думаешь об этом. Конечно, это важная тема для дальнейшего обсуждения. Это то, о чём мы, спортсмены, хорошо осведомлены.
Правильно ли было проводить Олимпиаду в Китае? Взоры всего мира были устремлены туда в течение нескольких недель, возможно, можно надеяться на минимальные изменения. Но я не уверен, что Китай стал благоприятнее для жизни», — приводит слова младшего Бё Dagbladet.
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