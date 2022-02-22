Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Йоханнес Бё: не уверен, что Китай стал благоприятнее для жизни после проведения Олимпиады

Йоханнес Бё: не уверен, что Китай стал благоприятнее для жизни после проведения Олимпиады
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил, изменится ли ситуация в Китае после проведения зимних Олимпийских игр – 2022.

Напомним, перед стартом Игр-2022 девять стран во главе с США объявили Олимпиаде дипломатический бойкот из-за политики КНР в отношении уйгуров.

«Прошло совсем мало времени. Там я вообще не получал вопросов по этому поводу, и это странно. Но ты всё равно думаешь об этом. Конечно, это важная тема для дальнейшего обсуждения. Это то, о чём мы, спортсмены, хорошо осведомлены.

Правильно ли было проводить Олимпиаду в Китае? Взоры всего мира были устремлены туда в течение нескольких недель, возможно, можно надеяться на минимальные изменения. Но я не уверен, что Китай стал благоприятнее для жизни», — приводит слова младшего Бё Dagbladet.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022