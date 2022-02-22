Йоханнес Клебо ответил, правильно ли было проводить Олимпиаду-2022 в Китае

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил, правильно ли было проводить зимние Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, перед стартом Игр-2022 девять стран во главе с США объявили Олимпиаде дипломатический бойкот из-за политики КНР в отношении уйгуров, нарушающей права человека.

«Они прошли там, где прошли, мы сделали всё, что смогли, по этому поводу. До сих пор я об этом не думал. Я должен поразмыслить над Олимпиадой и тем, как она прошла для меня. Но это не то, чем я займусь сегодня», — приводит слова Клебо Dagbladet.

В Пекине Клебо завоевал четыре медали: золото в личном и командном спринте, бронзу в разделке и серебро в эстафете. Йоханнес не сумел завершить заключительную гонку — марафон — из-за плохого самочувствия, ему пришлось сойти с дистанции.