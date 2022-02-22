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«Спасибо, солнце». Александр Большунов показал, как жена встретила его дома

«Спасибо, солнце». Александр Большунов показал, как жена встретила его дома
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Российский лыжник Александр Большунов показал, как после долгого пребывания в Пекине (Китай) на Олимпиаде-2022 его встретила жена, экс-лыжница Анна Жеребятьева.

«Спасибо, солнце», — подписал публикации Большунов.

Публикации доступны в «инстаграме» Александра Большунова.

25-летний Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Тем самым россиянин установил рекорд по количеству медалей (5) на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.

Отметим, что именно Большунов удостоился чести нести флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на закрытии Олимпиады-2022.

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