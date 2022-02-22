Алек Болдуин — Камиле Валиевой: у тебя столько всего впереди

Известный голливудский актёр Алек Болдуин в очередной раз обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой.
Ранее он восхитился выступлением Валиевой в командном турнире на Олимпийских играх – 2022.
«Ты большой талант, у тебя столько всего впереди», — написал Болдуин в комментариях к посту Валиевой, где она поблагодарила за поддержку на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
Напомним, после победы сборной России с Валиевой в составе в командном турнире стало известно о положительной допинг-пробе 15-летней фигуристки. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Камилу к участию в личных соревнованиях. В итоге она заняла четвёртое место, а церемония награждения призёров командных соревнований была отменена.
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