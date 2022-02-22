Тарасова прокомментировала высказывание Савченко о методах работы Тутберидзе с фигуристами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алёны Савченко о методах работы известного тренера Этери Тутберидзе с молодым поколением фигуристов.
«Алена не знает всю ситуацию до конца, не находится в команде, не знает методы. Так неправильно говорить. Нужно говорить исключительно за те вещи, к которым ты имеешь непосредственное отношение», — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».
Напомним, ранее в интервью Eurosport.de Савченко заявила: «Тренерам нужно понять, что наказания, которые были актуальны 100 лет назад, сегодня недопустимы. У нас новое поколение. Возможно, произошедшее стало знаком необходимости перемен. Я думаю, что дети там страдают».
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