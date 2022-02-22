Валиевой подарили большого мишку, Большунова короновали. Яркие фото встречи олимпийцев

21 февраля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» прошла встреча российских олимпийцев, завершивших соревнования в Пекине.
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов по прилёте из олимпийского Пекина заявил, что не любит, когда его называют лыжным королём.
«Тяжела ли личная оборона? Как видите — её нет. Да, меня называют «лыжным королём». Для себя я не король. Не люблю, когда меня так называют. Всё, что было, уже прошло», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Король лыж» — неофициальный титул в лыжных гонках, который присваивается за победы на дистанциях 30 км и 50 км во время одного чемпионата мира или Олимпийских игр.
Лучшие кадры со встречи олимпийцев — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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