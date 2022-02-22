«Ты невероятная». Сёстры Аверины поддержали Валиеву

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву после скандала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Ты невероятная! Двигайся только вперёд», — написали Аверины в комментариях к посту Валиевой, где она высказала слова благодарности за поддержку на Олимпиаде.



Напомним, после победы сборной России с Валиевой в составе в командном турнире стало известно о положительной допинг-пробе 15-летней фигуристки. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Камилу к участию в личных соревнованиях. В итоге она заняла четвёртое место, а церемония награждения призёров командных соревнований была отменена.



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