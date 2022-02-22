Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

«Ты невероятная». Сёстры Аверины поддержали Валиеву

«Ты невероятная». Сёстры Аверины поддержали Валиеву
Комментарии

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву после скандала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Ты невероятная! Двигайся только вперёд», — написали Аверины в комментариях к посту Валиевой, где она высказала слова благодарности за поддержку на Олимпиаде.

Напомним, после победы сборной России с Валиевой в составе в командном турнире стало известно о положительной допинг-пробе 15-летней фигуристки. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Камилу к участию в личных соревнованиях. В итоге она заняла четвёртое место, а церемония награждения призёров командных соревнований была отменена.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

Новость по теме
Алек Болдуин — Камиле Валиевой: у тебя столько всего впереди
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022