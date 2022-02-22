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Дмитрий Губерниев одним словом отреагировал на пост Большунова о встрече с женой после ОИ

Дмитрий Губерниев одним словом отреагировал на пост Большунова о встрече с женой после ОИ
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова в «Инстаграме». Ранее Большунов, вернувшийся с Олимпиады-2022 в Пекине, показал, как жена встретила его дома.

«Молодцы», — написал Губерниев в комментариях.

Посмотреть соответствующее фото можно в «инстаграме» Александра Большунова.

25-летний Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Тем самым россиянин установил рекорд по количеству медалей (5) на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.

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