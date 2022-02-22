«Два короля». Елена Вяльбе показала фото Большунова с Зимятовым

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию. На снимке изображены трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и четырёхкратный чемпион ОИ Николай Зимятов. Вчера, 21 февраля, Зимятов вручил Большунову корону, передав ему таким образом звание короля лыж.

«Два короля», — подписала фото Вяльбе.

Фото: «инстаграм» елены вяьльбе

25-летний Большунов завоевал на Олимпиаде-2022 в Пекине три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Тем самым россиянин установил рекорд по количеству медалей (5) на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.