«Вы представляете, сам подошёл!» Российская бобслеистка показала фото с Мартеном Фуркадом

Российская бобслеистка Надежда Сергеева опубликовала новую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке, сделанном на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), спортсменка стоит рядом с пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону, французом Мартеном Фуркадом.

«Вы представляете, сам подошёл, дал кулак и спросил, как я выступила. Легенда», — подписала она фото.

Фото: «инстаграм» надежды сергеевой

33-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион (абсолютный рекорд среди всех французских спортсменов на летних и зимних Играх), серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (в том числе 11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018 (первый в истории биатлона, кому удалось выиграть Кубок мира 7 раз подряд), многократный чемпион Франции.