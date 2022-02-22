«Вы представляете, сам подошёл!» Российская бобслеистка показала фото с Мартеном Фуркадом

Российская бобслеистка Надежда Сергеева опубликовала новую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке, сделанном на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), спортсменка стоит рядом с пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону, французом Мартеном Фуркадом.
«Вы представляете, сам подошёл, дал кулак и спросил, как я выступила. Легенда», — подписала она фото.
Фото: «инстаграм» надежды сергеевой
33-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион (абсолютный рекорд среди всех французских спортсменов на летних и зимних Играх), серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (в том числе 11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018 (первый в истории биатлона, кому удалось выиграть Кубок мира 7 раз подряд), многократный чемпион Франции.
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