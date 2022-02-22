Щербакова, Большунов и Вяльбе придут на «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка Анна Щербакова, лыжник сборной России Александр Большунов и глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе примут участие в телешоу «Вечерний Ургант», выходящем на Первом канале. Запись передачи состоится сегодня, 22 февраля. Об этом сообщается в «инстаграме» «Вечернего Урганта».

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Что касается Вяльбе, то она трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира.

На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте.