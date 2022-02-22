Щербакова, Большунов и Вяльбе придут на «Вечерний Ургант»
Поделиться
Российская фигуристка Анна Щербакова, лыжник сборной России Александр Большунов и глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе примут участие в телешоу «Вечерний Ургант», выходящем на Первом канале. Запись передачи состоится сегодня, 22 февраля. Об этом сообщается в «инстаграме» «Вечернего Урганта».
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Что касается Вяльбе, то она трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира.
На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте.
Комментарии
- 22 февраля 2022
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:53
-
07:30
-
06:59
-
03:19
-
03:02
-
01:51
-
01:27
-
01:03
-
00:55
-
00:41
-
00:31
-
00:14
-
00:03
- 21 февраля 2022
-
23:40
-
23:37
-
23:27
-
23:24
-
22:59
-
22:58
-
22:48
-
22:36
-
22:34
-
22:29
-
22:26
-
22:16
-
21:57
-
21:28
-
21:22
-
21:12
-
21:11
-
20:56
-
20:54
Партнерский контент