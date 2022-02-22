Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Китай с успешным проведением зимней Олимпиады

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с успешным проведением зимних Олимпийских игр в Пекине, которые прошли с 4 по 20 февраля 2022 года.
Он также призвал к расширению сотрудничества с Китаем и сплочению для предотвращения угроз и сопротивления враждебной политике со стороны США и их союзников.
«КНДР и Китай защищают и продвигают социализм, препятствуя неприкрытой враждебной политике и военной угрозе США и их сателлитов, укрепляя стратегическое сотрудничество и единство. Под руководством председателя Си Китай выстоял перед лицом беспрецедентно серьёзного кризиса в области здравоохранения и манёвров враждебных сил и смог успешно провести Олимпиаду. Эти игры оставили след в истории», — гласит сообщение Кима, опубликованное в северокорейских СМИ.
Северокорейские спортсмены не смогли принять участия в зимней Олимпиаде. Атлетам из КНДР было запрещено выступать под своим флагом после того, как это государство не отправило спортивную делегацию на летние Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса, напоминает National Post.
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