Александра Трусова обратилась к Нэйтану Чену

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова обратилась к олимпийскому чемпиону Игр в Пекине Нэйтану Чену. Трусова поблагодарила Чена за слова поддержки во время Олимпиады.
«Большое спасибо за твою поддержку!» — написала Трусова в «сториз» своего «инстаграма» и тегнула Чена.
Фото: «инстаграм» Александры Трусовой
Трусова уступила лишь соотечественнице Анне Щербаковой на Олимпиаде в Пекине. Ещё одна россиянка, Камила Валиева, заняла четвёртое место. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Что касается Чена, то он в борьбе за золото Игр опередил японцев Юму Кагияму и Сёму Уно.
Напомним, сборная России завоевала на Играх-2022 6 золотых медалей, 12 серебряных и 14 бронзовых и заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте.
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