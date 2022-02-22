Роман Костомаров оценил поведение Александры Трусовой после произвольной программы ОИ-2022

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал поведение российской фигуристки Александры Трусовой после произвольной программы на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Напомним, 17-летняя спортсменка, узнав, что она завоевала серебро, уступив соотечественнице Анне Щербаковой, прокричала «Я ненавижу этот спорт», прежде чем подняться на подиум, на эмоциях заявила, что больше никогда не выйдет на лёд, и расплакалась.

«Эмоции Александры мне понятны и в то же время непонятны. Но давайте тут сделаем скидку на её юный возраст!» — приводит слова Романа Костомарова издание «Собеседник».

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