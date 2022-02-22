Рёйселанд призналась, что не слишком любит проводить многочасовые тренировки

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд призналась, что ей не очень нравятся многочасовые тренировки.

«Я далеко не тот биатлонист, который тренируется больше всех. Нужно подчеркнуть, что не обязательно тренироваться ежечасно, чтобы выступать действительно на хорошем уровне. Здесь важнее всего качество тренировочной работы, а не её количество. Детали, всякие мелочи определяют итоговый успех. Я никогда не проводила время бесcмысленно, не тренировалась ради самой тренировки. Быть может, такое происходит потому, что я не слишком сильно люблю тренировочную работу. Однако я чувствую себя счастливой, когда она проделана на должном уровне. И вовремя остановить себя, почувствовать предел не так уж и сложно. А я должна принимать разумные решения для того, чтобы достичь вершины пьедестала», — приводит слова Рёйселанд NRK.

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Рёйселанд завоевала три золотые и две бронзовые медали.