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Тарьей Бё призвал спортсменов не копировать слепо его методы физической подготовки

Тарьей Бё призвал спортсменов не копировать слепо его методы физической подготовки
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё многими специалистами упоминается как спортсмен, который проводит одну из самых напряжённых тренировочных работ в мире. По подсчётам самого Бё, в среднем за год он проводит в занятиях около 1000 часов, но Тарьей советует не копировать слепо его методы.

«Речь идёт о том, чтобы найти тот вариант, который подходит вам наилучшим образом. Я думаю, что именно здесь многие практикующие совершают ошибки, потому что слепо копируют подобные методы занятий. А если вы возьмёте слишком много из одной программы, то в конце концов это будет только размытый слепок с оригинала», — приводит слова Бё NRK.

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Бё завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

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