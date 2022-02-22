Тарьей Бё призвал спортсменов не копировать слепо его методы физической подготовки

Норвежский биатлонист Тарьей Бё многими специалистами упоминается как спортсмен, который проводит одну из самых напряжённых тренировочных работ в мире. По подсчётам самого Бё, в среднем за год он проводит в занятиях около 1000 часов, но Тарьей советует не копировать слепо его методы.

«Речь идёт о том, чтобы найти тот вариант, который подходит вам наилучшим образом. Я думаю, что именно здесь многие практикующие совершают ошибки, потому что слепо копируют подобные методы занятий. А если вы возьмёте слишком много из одной программы, то в конце концов это будет только размытый слепок с оригинала», — приводит слова Бё NRK.

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Бё завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.